Niente più idrogeno per l'Ilva. Nella bozza di decreto per proseguire l'attività dell'impianto siderurgico di Taranto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, si legge che Dri Italia, società partecipata al 100 per cento da Invitalia, allo scopo di studiare la sostenibilità della realizzazione di impianti di produzione di direct reduced iron (Dri...