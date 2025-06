Ancora un rialzo per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, questa volta del tutto neutralizzato dal balzo dell'euro sul dollaro, per la prima volta sopra quota 1,15 dall'inizio di novembre 2021. La tendenza rialzista potrebbe tuttavia accentuarsi nei prossimi giorni: già questa mattina, alla notizia dei nuovi attacchi dell'aviazione...