Da un po' di tempo si è ripreso a discutere - in Italia e non solo - di rilancio del nucleare come necessità ineludibile perché dell'energia nucleare c'è bisogno per garantire la copertura di una domanda elettrica crescente, per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero, e - detto più sottovoce - per abbassare la bolletta elettrica. Il messaggio è ...