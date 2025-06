Tornano a scendere le immatricolazioni dei mezzi pesanti, con il gasolio in calo, in aumento l'elettrico e in ritirata il gas. Prosegue il calo per gli autobus, con segno “più” solo per l'elettrico. Sono i principali spunti che emergono dai dati relativi alle immatricolazioni di mezzi pesanti in maggio, elaborati da Anfia...