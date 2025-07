Per il mese di giugno 2025, il prezzo di riferimento del gas per cliente domestico vulnerabile tipo in servizio tutela è pari a 109,85 centesimi di euro per metro cubo tasse incluse, in rialzo del +1,7% su maggio. Lo ha stabilito Arera nel consueto aggiornamento mensile. La variazione è interamente dovuto all'incremento delle quotazioni all'ingross...