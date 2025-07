“Un nuovo importante passo in avanti verso la decarbonizzazione dei trasporti: il 50% di idrogeno può essere inserito in miscela con il metano/biometano in piena sicurezza senza compromettere la tenuta delle bombole in acciaio utilizzate per il gas naturale compresso”. Lo annuncia l'amministratore unico della Sfbm, Marco Mele, commentando gli ultim...