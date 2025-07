Il gestore del gasdotto trasadriatico Tap e gli operatori di rete di Italia e Grecia, Snam Rete Gas e Desfa, hanno avviato un'ulteriore procedura per l'incremento della capacità, in aggiunta a quella del 2023 non ancora conclusa. Tutte le parti interessate, fa sapere Tap in un avviso, potranno presentare le proprie Indicazioni di Domanda Non Vincol...