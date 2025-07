Un nuovo ecobonus ed esclusione dell'accisa carburanti dalla base imponibile Iva, sono queste le proposte a tema energetico rispettivamente di Forza Italia e Movimento 5 stelle contenute nel fascicolo degli emendamenti presentati per il decreto Fiscale, ovvero il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, in discussione in Commissione finanze alla Camera...