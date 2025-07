Luongo (sx) e Cattaneo

Presso il Comando Generale dei Carabinieri, a Roma, il comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo, e l'a.d. del gruppo Enel, Flavio Cattaneo hanno presenziato alla firma di un accordo in cui rinnovano l'impegno comune per la legalità, la sostenibilità e la sicurezza energetica.Lo scopo dell'accordo, si legge in una nota, "è quello di dare c...