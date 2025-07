Studi Tecnologie Progetti (Stp), società italiana con sede a Roma attiva nell'ingegneria impiantistica per il settore dell'energia e della raffinazione, ha siglato un accordo con Attock Refinery Limited (Arl), uno dei principali operatori di raffinazione in Pakistan, per l'ammodernamento della raffineria di Rawalpindi. Il contratto, si legge in una...