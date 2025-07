In Inghilterra, il gruppo che controlla la raffineria di petrolio Prax Lindsey sull'Humber è stato messo in amministrazione controllata, suscitando preoccupazioni sia per le forniture di petrolio che per i posti di lavoro.State Oil, la società madre di Prax Group, proprietaria della raffineria Lindsey nel North Lincolnshire, ha nominato ieri gli ...