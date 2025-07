Albert Manifold (ph BP)

BP ha annunciato ieri di aver nominato Albert Manifold alla presidenza al posto di Helge Lund. Manifold entrerà a far parte del consiglio di amministrazione il 1° settembre come amministratore non esecutivo e presidente eletto, e assumerà la presidenza il 1° ottobre. A quel punto, Lund lascerà la carica, dopo sette anni.Manifold è stato per dieci...