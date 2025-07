Da qualche mese l'acciaieria ex Ilva di Taranto è tornata al centro delle cronache.Da più di un anno lo stabilimento, in mano alla partnership pubblico-privata Acciaierie d'Italia, è in amministrazione straordinaria, con il governo che sta cercando un nuovo acquirente che prenda il posto di ArcelorMittal. Qualche mese fa, il ministero delle Impr...