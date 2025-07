Per consentire la costruzione del Ponte sullo Stretto bisognerà demolire e bonificare entro l'anno la stazione di servizio Villa San Giovanni Ovest, sulla Salerno-Reggio Calabria; i costi ricadranno in parte su Eni, in parte sulla Stretto di Messina Spa, che dovrà sottoporre il preventivo al Cipess. Enilive, la società Eni che ha in concessione da ...