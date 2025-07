Dal 2021 a oggi, la commissione tecnica Pnrr Pniec del ministero dell'Ambiente ha ricevuto 2.324 istanze per progetti rinnovabili per una potenza complessiva di poco meno di 139 GW e un valore complessivo di oltre 182 miliardi di euro, incassando oneri per quasi 91 milioni di euro. La commissione ha rilasciato quindi 619 pareri di valutazione ambie...