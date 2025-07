Nel primo semestre 2025 Edison ha registrato ricavi per 9,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 7,3 miliardi dello stesso periodo del 2024, trainati dall'incremento dei volumi di energia elettrica (+33%) e gas (+18%) venduti e dal rialzo dei prezzi medi (+27,9% per l'elettricità, +38,6% per il gas).L'Ebitda si attesta a 736 milioni, in calo ...