Nonostante l'andamento sfavorevole delle quotazioni del Brent (in media il 20% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), Eni ha chiuso il 2° trimestre del 2025 con un risultato operativo proforma adjusted positivo per 2,68 miliardi di euro, rispetto ai 4,11 miliardi del corrispondente periodo dell'anno precedente (-35%). L'utile oper...