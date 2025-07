Secondo ribasso consecutivo di gasoli e oli combustibili e terzo per la verde sul mercato interno. Per oggi il Cif Med ha indicato sulla benzina un ribasso di 9 euro per mille litri, di 11 sui gasoli autotrazione e agricolo di 11, di 16 sul risca e di 6 euro per mille chili sul denso Btz. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macr...