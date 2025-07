La Ariston Group di Fabriano (Ancona) ha firmato un contratto Ppa decennale con Shell Energy Italia per l'acquisto di energia rinnovabile per 8 GWh all'anno.L'accordo, si legge in una nota, sarà effettivo da agosto e fornirà ad Ariston Group energia elettrica proveniente da un impianto fotovoltaico situato in Italia.“Abbiamo lanciato un progra...