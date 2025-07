Dopo l'aumento di ieri mattina, i gasoli si sono presentati in leggero ribasso, a fronte di aumenti per benzina e oli combustibili. Per oggi il Cif Med ha indicato un rialzo di circa 10 euro per mille litri sulla benzina e di 7 euro per mille chili sul denso Btz. I gasoli autotrazione e agricolo sono arretrati di 4 euro e il risca di 2. Dalle forch...