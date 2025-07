Ieri il Senato ha approvato definitivamente il disegno di conversione in legge del DL Fiscale 84/2025. Il decreto legge, ricordiamo, interveniva anche sulle modalità per applicare al biodiesel le accise agevolate previste per il gasolio. In allegato il testo e il dossier con le modifiche apportate durante l'esame alla Camera....