Gas Naturale - GPL - GNL lunedì 15 settembre 2025 Esito Fui Gas 2025-27, Enel e A2A abbassano gli spread Dietro ai ribassi acquisizione diretta clienti e un minor timore della morosità. Restare in Fui? Attenzione agli aggravi dopo i primi 3 mesi. L’analisi di controllabolletta.it × La scorsa settimana sono stati pubblicati gli esiti della gara FUI GAS 2025-27, che ha individuato i fornitori che si faranno carico delle forniture che rimarranno senza un contratto per i prossimi due anni termici (v. Staffetta 12/09). In sintesi aumenta la parteci... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova