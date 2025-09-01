Politica energetica internazionale lunedì 15 settembre 2025 di Salvatore Carollo Un mercato oil&gas parallelo al centro della disputa tra Trump e Putin Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo × Anche in questa riflessione, Salvatore Carollo ci guida nel comporre un misterioso puzzle di politica energetica internazionale, sebbene alcune tessere siano ancora mancanti. Esplorando i dettagli degli incontri in Alaska tra il presidente di Stati Uniti e Russia Doland Trump e Vladimir Putin, da un lato, e le prospettive emerse dal meeting dell... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova