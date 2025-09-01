Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Vita delle Società - Associazioni

Antitrust, analisi e osservazioni Figisc sulla "stangata"

"Stima e sostegno a Staffetta"

Vita delle Società - Associazioni
Ci scrive la Figisc, associazione dei gestori di punti vendita carburanti che fa capo a Confcommercio, in relazione alla maxi sanzione comminata dall'Antitrust alle compagnie petrolifere per un presunto cartello sul costo della componente bio del prezzo del carburante...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su