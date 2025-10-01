Trasporti venerdì 24 ottobre 2025 di L.M.P. e C.M. Auto, Francia e Spagna chiedono la conferma del 2035 Cronologia settimanale della mobilità 20-24 ottobre × Esiste anche un fronte del “sì” al mantenimento stop alla vendita di auto termiche a partire dal 2035, ed è ora uscito allo scoperto. Francia e Spagna, poco prima del Consiglio europeo, hanno consegnato alla Commissione un “non paper” per chiedere di mantenere fede agli obiettivi già fissati per il settore automobilistico. A loro avviso, la previs... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova