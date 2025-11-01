Approvvigionamenti e Raffinazione lunedì 10 novembre 2025 di Salvatore Carollo Il corto di jet fuel e la foglia di fico europea Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo × In questa riflessione, prendendo le mosse da una notizia di cronaca di qualche giorno fa sulle difficoltà di approvvigionamento di jet fuel da parte dell’aeroporto di Malpensa, Salvatore Carollo torna a parlare di un argomento a lui caro: il declino delle raffinerie italiane, un tempo fiore all’occhiello del Paese. Un fenomeno che spesso è sempl... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova