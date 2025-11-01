Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Gas Naturale - GPL - GNL

Gas, temperature e idroelettrico in calo ridanno fiato ai consumi

In ottobre domanda +7,9% grazie al civile sopra le medie decennali (18,6%) e al +5,7% del termoelettrico. Stoccaggi iniziano le erogazioni pieni quasi al 95%. Gnl prima fonte

I consumi di ottobre per settore (dati Snam)
I consumi di ottobre per settore (dati Snam)
Temperature relativamente rigide, che hanno spinto i consumi civili sopra le medie decennali, sono il principale fattore alla base del rimbalzo tendenziale dei consumi italiani di gas in ottobre, che ha beneficiato anche di una maggiore domanda termoelettrica dovuta a una produzione idroelettrica sotto la media e a una frenata dell'import. È quant...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - giovedì 6 novembre
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 10 novembre 2025

Gas, temperature e idroelettrico in calo ridanno fiato ai consumi

Gozzi e “il miraggio del prezzo unico europeo”

Cop30, Pichetto: Meloni non è andata perché aveva altri impegni

L’Antitrust, la concorrenza e il diritto all’informazione

Fer, tornano in pista due impianti

UE, Parlamento in Plenaria su pacchetto semplificazione e Mff

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

Eolico offshore, Shell abbandona due progetti per 5 GW in UK

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Retail, Agsm Aim acquisisce Global Power

Red III, audizioni anche in Senato

FV Italia, ad A29 la gara Contarina per impianto da 1 MW

Eni Plenitude, l’acquisizione di Acea Energia all’Antitrust

Legge clima, Orsini: “rischiamo di regalare soldi ad altri Paesi”

Assopetroli, fusione con Assogasmetano

Pdc-oil, così la comunicazione della capacità mensile di stoccaggio e transito oli minerali

FdI, i vertici energia e ambiente a Bruxelles per parlare di Pnrr

Il corto di jet fuel e la foglia di fico europea

Benzina e gasoli, proseguono gli aumenti

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Carburanti, gasolio al massimo da quattro mesi

Eni, al via i lavori per la bioraffineria in Malesia

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Saras