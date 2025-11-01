Gas Naturale - GPL - GNL lunedì 10 novembre 2025 Gas, temperature e idroelettrico in calo ridanno fiato ai consumi In ottobre domanda +7,9% grazie al civile sopra le medie decennali (18,6%) e al +5,7% del termoelettrico. Stoccaggi iniziano le erogazioni pieni quasi al 95%. Gnl prima fonte × I consumi di ottobre per settore (dati Snam) Temperature relativamente rigide, che hanno spinto i consumi civili sopra le medie decennali, sono il principale fattore alla base del rimbalzo tendenziale dei consumi italiani di gas in ottobre, che ha beneficiato anche di una maggiore domanda termoelettrica dovuta a una produzione idroelettrica sotto la media e a una frenata dell'import. È quant... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova