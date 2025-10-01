Trasporti venerdì 21 novembre 2025 di L.M.P. e C.M. Auto, c’è sempre più Cina in Europa Cronologia settimanale della mobilità 17-21 novembre × L’ultimo costruttore cinese a fare l’ingresso nel mercato europeo dell’auto è stato Gac, azienda controllata direttamente dal governo provinciale del Guangdong, che ha avviato questa settimana la produzione di veicoli elettrici nella fabbrica di Graz del fornitore austriaco Magna (che ha già un accordo anche con un’altra cinese, Xpeng).“L'Europa... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova