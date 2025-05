Giorgio Carlevaro e la Staffetta: una preziosa eredità

“Fare bene e farlo sapere”. È il motto di Giorgio Carlevaro, che sintetizza il suo modo di intendere e praticare l'informazione e il giornalismo.

Nelle pagine di questo speciale, che pubblichiamo in occasione del trigesimo della morte, abbiamo raccolto i ricordi di chi lo ha conosciuto e una selezione della sua produzione giornalistica. Un'attività quasi cinquantennale, condotta con passione, curiosità, intelligenza, determinazione. E con un entusiasmo che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni.

Qualità che hanno fatto della Staffetta il giornale che tanti lettori apprezzano, e della redazione “il suo capolavoro”, come ha detto Pier Luigi Bersani esprimendo il suo cordoglio.

Un aspetto meno evidente all'esterno ma forse ancora più caratteristico dell'attività e della personalità di Gca è la capacità di trasmettere questa passione per il giornalismo a chi, pur in un contesto difficile per la professione, decide di intraprendere questo percorso lavorativo e umano.

“Bel colpo!”, “Cotta e mangiata”: sono tanti i modi di dire che ancora rimbalzano in redazione, con cui Gca incoraggiava e dirigeva giornalisti e aspiranti tali. Leggendo tutto, informandosi su tirocinanti e praticanti, non risparmiando critiche anche aspre e commenti ruvidi.

Anche per questo il tirocinio semestrale che da quasi quindici anni anni porta in redazione giovani aspiranti giornalisti porterà da oggi il suo nome: di modo che chi entrerà in redazione si chiederà chi fosse Gca. E che il testimone di questa staffetta continuerà a passare di generazione in generazione.

Lo speciale si apre con la lettera che Francesca Ricciulli, nipote di Giorgio Carlevaro, ha letto in occasione dei funerali svoltisi lo scorso 25 aprile. Segue la raccolta dei numerosi ricordi ricevuti dalla redazione in queste settimane. Quindi alcuni estratti dall'intervista video realizzata il 28 febbraio 2024 e pubblicata sul canale YouTube della Staffetta. Il cuore dello speciale è la “autobiografia professionale” di Gca, che abbiamo pubblicato a puntate nelle ultime quattro settimane. Le ultime sezioni sono un'antologia dell'imponente produzione giornalistica di Gca: alcuni editoriali, il dossier sul caso Mattei, gli “Appunti di storia”, la rassegna stampa.