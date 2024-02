La famiglia Moratti, dal boom petrolifero all'uscita di scena

“Giorgio Carlevaro racconta l'energia” è il titolo della videointervista pubblicata oggi dalla Staffetta sul proprio canale YouTube (disponibile a partire dalle 15:30). Nell'intervista, ideata e realizzata da Azzurra Pacces, il direttore emerito di Staffetta Quotidiana, Giorgio Carlevaro, voce storica dell'energia in Italia, racconta, attraverso la descrizione dei suoi protagonisti, gli anni del boom petrolifero (1963-1973), quelli che si aprono con l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole e si concludono con la crisi energetica dello Yom Kippur. Anni in cui i volumi di petrolio in circolazione in Italia raddoppiano, con gli Italiani sempre più desiderosi di spostarsi in macchina percorrendo con le proprie automobili tutto lo Stivale. Nascono accattivanti pubblicità di benzina, aumenta la concorrenza tra fornitori. Nasce nel 1964 il Centro di documentazione economica per giornalisti (di cui Carlevaro è uno dei primi membri) su impulso di Esso Italiana, all'epoca guidata da Vincenzo Cazzaniga, con la collaborazione della Banca d'Italia e di Confindustria. In questo scenario si distingue la famiglia Moratti, che il 14 gennaio del 1965, con l'attracco della petroliera World Grace, inaugura l'impianto di raffinazione di Sarroch, vicino Cagliari, in Sardegna. Una famiglia che Giorgio Carlevaro ha conosciuto molto da vicino, grazie in particolare a una lunga amicizia con Gian Marco Moratti, durante gli anni al vertice dell'Unione Petrolifera. Una famiglia che oggi è sorprendentemente uscita di scena dal panorama industriale italiana.

Riprese, montaggio e post produzione sono a cura di Pietro Borromeo.