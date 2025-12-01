Politica energetica internazionale venerdì 2 gennaio 2026 di Alberto Clô Prezzi zonali, prezzi negativi e accumuli: come cambia il sistema elettrico Nel nuovo numero di Energia × Il quarto numero del 2025 di Energia, la rivista trimestrale del Rie diretta da Alberto Clô in distribuzione in questi giorni, si apre con un intervento di Marco Minniti sui nuovi equilibri geopolitici mondiali su cui si è snodato il 2025: dal secondo avvento di Trump alla riconfigurazione delle rotte del gas, l’Italia è chiamata a un nuov... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova