Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Politica energetica internazionale

Ets, UE adotta modifiche su aiuti di Stato

20 nuovi settori industriali ammessi alle compensazioni dei costi, tra cui chimica organica, ceramica, vetro e batterie. Intensità dell'aiuto cresce all'80%. Nuovi fattori di emissione e flessibilità

Politica energetica internazionale
La Commissione europea ha adottato oggi una modifica delle linee guida sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema Ets per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Come annunciato nel piano d'azione per l'industria chimica europea, la modifica intende contrastare i maggiori rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  C 2025 9298 1 IT ACT

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - venerdì 19 dicembre
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di martedì 23 dicembre 2025

EG Italia, 339 impianti a Pad e 327 a Vega

Carbone, Enel avverte il mercato: da 1° gennaio centrali indisponibili

Capacity market, ok su adeguamenti al Tide. Fer, proroga per gli obblighi antiblackout

Idroelettrico e acquedotti, Via per 1,8 MW in Sardegna (ma senza FV)

FV, più tempo per connettere i mini-impianti del Reddito Energetico

Rete carburanti, a Socogas la rete di Gibertini

Batterie, raffica di autorizzazioni per 530 MW

Autotrasporto, il software per il rimborso del gasolio nel IV trimestre 2025

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Manovra, via libera del Senato

“Prezzi Italia”: benzina e diesel in picchiata

Manovra, i rilievi critici di Anie

Biometano, investitori contro la bozza di DL Bollette

Ets, UE adotta modifiche su aiuti di Stato

Remit, Acer al lavoro su nuovo reporting dei dati di esposizione

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Arera, il Colle stoppa la norma per azzerare i dirigenti

Dossier prezzi carburanti

Porti, Cdm approva la riforma: al via Porti d’Italia Spa

Acquisti sul mercato del giorno prima con profilo Au

Risultati della Borsa elettrica

Carburanti, proseguono i ribassi alla pompa

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Saras