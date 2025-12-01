Staffetta Quotidiana
Ricerca e Produzione Idrocarburi

Upstream Italia, tornano anche i permessi in Adriatico

Proseguono i ripristini dopo l'annullamento del Pitesai. Aleanna, ok Mase per avviare la produzione gas a Gradizza (FE)

Ricerca e Produzione Idrocarburi
Proseguono i ripristini dei permessi di ricerca di idrocarburi conseguenti all'annullamento da parte del Tar delle limitazioni imposte dal Piano delle aree idonee (Pitesai) del 2021: dopo i titoli del canale di Sicilia la scorsa estate (v. Staffetta 06/08/25), a dice...


