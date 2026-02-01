Politica energetica nazionale venerdì 13 febbraio 2026 di Azzurra Pacces Pnrr, Penna: “estesa la governance contro il rischio di reversal” A colloquio con il capo dipartimento del Mase. Suer operativo entro fine mese × Fabrizio Penna Dalle facility per comunità energetiche, biometano e agrivoltaico al rischio di reversal, fino alle criticità su ricariche elettriche e concessioni idro. Il capo dipartimento dell’Unità di missione Pnrr e coordinatore del Nucleo di valutazione degli atti Ue del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica spiega perché il Piano non può ess... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova