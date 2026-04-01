Politica energetica nazionale martedì 21 aprile 2026 La sfida di Descalzi per il quinto mandato Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo × In questa riflessione controcorrente, Salvatore Carollo mette in prospettiva il rinnovo dell’incarico alla guida del Cane a sei zampe deciso dal governo guidato da Giorgia Meloni. Descalzi, scrive Carollo, ha la possibilità, sulle orme di Enrico Mattei, di lasciare il segno sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese, riportando ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova