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Politica energetica nazionale

La sfida di Descalzi per il quinto mandato

Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo

In questa riflessione controcorrente, Salvatore Carollo mette in prospettiva il rinnovo dell’incarico alla guida del Cane a sei zampe deciso dal governo guidato da Giorgia Meloni. Descalzi, scrive Carollo, ha la possibilità, sulle orme di Enrico Mattei, di lasciare il segno sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese, riportando ...


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Crisi del Golfo, la Francia punta sull’elettrificazione

Agrivoltaico, in costruzione impianto sperimentale Statkraft/UniBA

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Teleriscaldamento, Enea sviluppa modello IA per reti più smart

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Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

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Contante nei piazzali carburanti

Carburanti, dodicesimo giorno di calo

Energy release, accordi per 1,8 TWh per Enfinity

Decreto Pnrr, la legge in Gazzetta

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