Leggi e Atti Amministrativi venerdì 24 aprile 2026 Rinnovabili, in Gazzetta la raccomandazione sui contratti Ppa Il documento della Commissione su piccoli acquirenti, garanzie, riduzione del rischio, garanzie di origine e vettori diversi come calore, biogas o idrogeno × Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 24 aprile è pubblicata òa raccomandazione (UE) 2026/917 della Commissione del 22 aprile 2026 sull’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica e di altri accordi di compravendita di energia.La raccomandazione... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova