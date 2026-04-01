Trasporti venerdì 24 aprile 2026 Come la Cina sta vincendo la partita dell'auto Cronologia settimanale della mobilità 20-24 aprile × Un mercato europeo sempre più terreno di conquista per i costruttori non europei, un mercato cinese sempre più ristretto per le vecchie case automobilistiche. Se un tempo si guardava a Ginevra, Monaco o Detroit, ora è proprio il Salone dell’auto della capitale cinese a segnare l’avanguardia del settore automobilistico. In vista della kermesse,... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova