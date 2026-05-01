Politica energetica internazionale giovedì 7 maggio 2026 Idrogeno, aggiudicata terza asta della banca UE Un miliardo per 9 progetti, con una capacità di elettrolisi di 1,1 GW. Premi tra 0,6 e 3,5 €/kg × La Commissione europea fa sapere di aver selezionato 9 progetti nella terza asta della Banca europea dell’idrogeno (v. Staffetta 04/12/25). I progetti di produzione di idrogeno si trovano in 7 Paesi dell’area economica europea (ma non in Italia), hanno una capacità d... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova