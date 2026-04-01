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Atti delle Regioni

Biometano, ok a 5,25 mln mc/anno
Fotovoltaico, via libera a 30 MW

La 643° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 30 aprile al 6 maggio

Atti delle Regioni
Sono 53 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur.
Quanto all’eolico, giudizi di Via positiva nell’ambito dell’iter statale per 30 MW.
Infine, sul biometano, Pas per 5,25 milioni di metri cubi l’anno.
Da segnalare le convenzioni di Campania e Veneto con il Gse per l’abilitazione all’uso e l’interop...


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