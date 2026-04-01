Biometano, ok a 5,25 mln mc/anno

Atti delle Regioni giovedì 7 maggio 2026 Biometano, ok a 5,25 mln mc/annoFotovoltaico, via libera a 30 MW La 643° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 30 aprile al 6 maggio × Sono 53 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur.Quanto all’eolico, giudizi di Via positiva nell’ambito dell’iter statale per 30 MW.Infine, sul biometano, Pas per 5,25 milioni di metri cubi l’anno.Da segnalare le convenzioni di Campania e Veneto con il Gse per l’abilitazione all’uso e l’interop... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova