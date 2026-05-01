Vita delle Società - Associazioni venerdì 8 maggio 2026 IP-Socar, perfezionata l’acquisizione “Impegno a preservare e sviluppare la posizione di mercato di IP, la reputazione del brand e le sue capacità operative, garantendo continuità a clienti e partner commerciali” × È arrivato oggi l'annuncio del perfezionamento dell’acquisizione di IP da parte della compagnia di Stato azera Socar. Arriva così a conclusione un cammino iniziato con le prime indiscrezioni della Staffetta oltre un anno fa (v. Staffetta 06/02/25). Lo scorso settembr... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova