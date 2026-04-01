Trasporti venerdì 8 maggio 2026 di L.M.P. e C.M. L’effetto Hormuz sull’auto elettrica Cronologia settimanale della mobilità 4-8 maggio × I primi segnali erano già arrivati a marzo (+71% in Italia, +41% in Ue), ma i primi numeri sulle immatricolazioni di aprile hanno confermato che la crisi energetica sta favorendo le vendite di auto elettriche. È un fenomeno che si sta osservando soprattutto nella più esposta Europa, meno negli Usa e in Cina, anche se con qualche eccezione.In Ita... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova