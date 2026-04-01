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Trasporti

di L.M.P. e C.M.

L’effetto Hormuz sull’auto elettrica

Cronologia settimanale della mobilità 4-8 maggio

I primi segnali erano già arrivati a marzo (+71% in Italia, +41% in Ue), ma i primi numeri sulle immatricolazioni di aprile hanno confermato che la crisi energetica sta favorendo le vendite di auto elettriche. È un fenomeno che si sta osservando soprattutto nella più esposta Europa, meno negli Usa e in Cina, anche se con qualche eccezione.
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