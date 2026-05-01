Politica energetica nazionale martedì 26 maggio 2026 Mase, i 3 esperti della segreteria tecnica energia Gli esiti della selezione di ottobre: Perrella ai biocarburanti, Bonacci all'efficienza energetica. Per le rinnovabili andrà cercato un sostituto per Ventorino, passato all'Arera × Si è conclusa la procedura bandita lo scorso ottobre dal Mase per la selezione di tre componenti della segreteria tecnico-operativa operante presso il Dipartimento energia (v. Staffetta 23/10/25). Gli esperti selezionati sono già da tempo attivi presso la segreteria ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova