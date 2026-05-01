Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Attività Parlamentare

Consiglio europeo, giovedì Meloni in Parlamento

Questa settimana anche il DL Carburanti ter verso l’aula, Enel su autoconsumo e accumuli, Confindustria su norme UE, Hera ed Enea sull’efficienza pubblica e le interrogazioni Mase

Attività Parlamentare
Martedì alle 8:30 le commissioni Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato ascoltano i ministri di Esteri e Difesa Tajani e Crosetto sulle missioni internazionali. Alle 9 e alle 10 la commissione d’inchiesta Moby Prince ascolta Antonio Bartolini (comandante della Anteo) e Giuseppina Fusco (direttrice amministrativa dell’Eni). Alle 12 la com...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 27 maggio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 8 giugno 2026

FerX, la nota di Pichetto sul via libera UE

Biometano, il bando di vendita per l'anno termico 2026-27

Cbam, lo studio UE per una potenziale estensione

Data center, il fronte del “no”

FdI a convegno su energia e ambiente

FV, Via positiva al mega progetto di Marseglia

Ascopiave, il Cda delega ceo e presidente

Flessibilità locale, 25 giugno sessione Unareti

Benzina e gasoli in netta diminuzione

Terna per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Cnr/Isp: alle Svalbard record di temperature, piogge e fusione neve

Eurelectric: elettrificare l’industria per rafforzare la competitività UE

Facility Pnrr, primo atto di concessione per l’agrivoltaico

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

Siracusa, il Cgars boccia Piano Paesaggistico sul polo petrolchimico di Priolo

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

FerX, via libera dalla Commissione europea

Petrostrategies, 100 giorni senza Hormuz

Le variazioni delle accise tra il 2011 e il 2026

Ocsit, il contributo 2025 e il conguaglio 2024

Accise, la nuova tabella delle Dogane

Sei zampe e cinque stelle

OpecPlus aumenta la produzione di 188.000 b/g in luglio

UE, mercoledì dibattito introduttivo su revisione Ets

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Aiuti di Stato, il Parlamento fa il punto

Consiglio europeo, giovedì Meloni in Parlamento

Dossier carburanti, un nuovo marchio

Ets, i sindacati della ceramica contro i nuovi benchmark

Carburanti: effetto accise, il diesel torna sopra i due euro

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Ikn Utility Day 2026