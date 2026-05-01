Attività Parlamentare lunedì 8 giugno 2026 Consiglio europeo, giovedì Meloni in Parlamento Questa settimana anche il DL Carburanti ter verso l’aula, Enel su autoconsumo e accumuli, Confindustria su norme UE, Hera ed Enea sull’efficienza pubblica e le interrogazioni Mase × Martedì alle 8:30 le commissioni Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato ascoltano i ministri di Esteri e Difesa Tajani e Crosetto sulle missioni internazionali. Alle 9 e alle 10 la commissione d’inchiesta Moby Prince ascolta Antonio Bartolini (comandante della Anteo) e Giuseppina Fusco (direttrice amministrativa dell’Eni). Alle 12 la com... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova