Consiglio europeo, giovedì Meloni in Parlamento

Martedì alle 8:30 le commissioni Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato ascoltano i ministri di Esteri e Difesa Tajani e Crosetto sulle missioni internazionali. Alle 9 e alle 10 la commissione d’inchiesta Moby Prince ascolta Antonio Bartolini (comandante della Anteo) e Giuseppina Fusco (direttrice amministrativa dell’Eni). Alle 12 la com...