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STAFFETTA QUOTIDIANA

Batterie, via libera a 180 MW
Fotovoltaico, autorizzati 135 MW

La 653° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 9 al 15 luglio

Sono 135 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimina tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 16 MW e negativi per 24 MW.
Quanto all’eolico, giudizi di Via positivi per 12 MW.
Arrivano inoltre due autorizzazioni di batterie, una in Emilia-Romagna e una in Sicil...


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