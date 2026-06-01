Batterie, via libera a 180 MW

Torna alla sezione Atti delle Regioni giovedì 16 luglio 2026 Batterie, via libera a 180 MWFotovoltaico, autorizzati 135 MW La 653° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 9 al 15 luglio × Sono 135 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimina tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 16 MW e negativi per 24 MW.Quanto all’eolico, giudizi di Via positivi per 12 MW.Arrivano inoltre due autorizzazioni di batterie, una in Emilia-Romagna e una in Sicil... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova