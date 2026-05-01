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Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 159 MW
Eolico, autorizzati 18 MW

La 650° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 18 al 24 giugno

Atti delle Regioni
Sono 159 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 18 MW.
Infine, in evidenza dal Trentino-Alto Adige la pubblicazione delle linee guida relative alla derivazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica.
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