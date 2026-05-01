Fotovoltaico, via libera a 159 MW

Atti delle Regioni giovedì 25 giugno 2026 Fotovoltaico, via libera a 159 MWEolico, autorizzati 18 MW La 650° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 18 al 24 giugno × Sono 159 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Quanto all’eolico, autorizzazioni per 18 MW.Infine, in evidenza dal Trentino-Alto Adige la pubblicazione delle linee guida relative alla derivazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova