Fotovoltaico, via libera a 161 MW

Atti delle Regioni giovedì 2 luglio 2026 Fotovoltaico, via libera a 161 MWBiometano, ok a 3,5 mln mc/anno La 651° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 25 giugno al 1° luglio × Sono 161 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche Pas e Paur.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 12 MW.Sul biometano, autorizzati 3,5 mln di metri cubi/anno.Infine, in evidenza dalla regione Puglia, bando a sostegno delle Cer da 7,91 mln di euro.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova