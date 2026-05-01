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STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 161 MW
Biometano, ok a 3,5 mln mc/anno

La 651° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 25 giugno al 1° luglio

Sono 161 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche Pas e Paur.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 12 MW.
Sul biometano, autorizzati 3,5 mln di metri cubi/anno.
Infine, in evidenza dalla regione Puglia, bando a sostegno delle Cer da 7,91 mln di euro.
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