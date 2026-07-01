Torna alla sezione Politica energetica nazionale martedì 21 luglio 2026 Idroelettrico, il Ddl dell'Umbria Una società regionale per la gestione delle centrali, quota privata tra il 30 e il 49%, quote minoritarie all’industria hard to abate × La giunta regionale dell’Umbria ha “preadottato” ieri un disegno di legge che introduce integrazioni alla disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche. La giunta ha quindi demandato all'assessore Thomas De Luca “il percorso successivo del disegno di legge e le forme di concertazione necessarie ed utili per pervenire alla definitiva approvazio... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova