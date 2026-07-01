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STAFFETTA QUOTIDIANA

Idroelettrico, il Ddl dell'Umbria

Una società regionale per la gestione delle centrali, quota privata tra il 30 e il 49%, quote minoritarie all’industria hard to abate

La giunta regionale dell’Umbria ha “preadottato” ieri un disegno di legge che introduce integrazioni alla disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche. La giunta ha quindi demandato all'assessore Thomas De Luca “il percorso successivo del disegno di legge e le forme di concertazione necessarie ed utili per pervenire alla definitiva approvazio...


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