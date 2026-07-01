Torna alla sezione Energia Elettrica martedì 21 luglio 2026 Terna, il rapporto mensile di giugno Consumi +1,8% con industria +3,1%. Record del solare (+15,7% a 6,5 TWh). Massimo storico per giugno anche per il picco orario (57,4 GW). Nel semestre +10,5% la nuova capacità rinnovabile × Terna ha pubblicato oggi il rapporto mensile sul sistema elettrico in giugno, da cui emerge - confermando i dati preliminari analizzati dalla Staffetta (v. Staffetta 06/07) - che il fabbisogno è aumentato dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, registrando il d... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova