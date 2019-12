Alla Camera la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per domani, martedì 17 dicembre, alle ore 10, per comunicazioni del presidente e per definire i tempi di esame del disegno di legge di bilancio (S. 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ove trasmesso dal ...

© Riproduzione riservata