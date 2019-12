Oggi è all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato l'esame del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 124 in materia fiscale (A.S. n. 1638). Il provvedimento, fa sapere il Senato, arriva in Aula nel testo approvato dalla Camera, senza la relazione della commissione Finanze. Sull'approvazione del testo, il Governo ha preannu ...

© Riproduzione riservata